Comienza el juicio por el crimen de Ismael Cabral: “No conozco al fiscal”, dijo el hijo de la víctima

Ernesto, el hijo de Ismael Leandro Cabral, un hombre que fue asesinado el 23 de abril de 2020, dijo que “nunca” lo llamaron desde la justicia para informarle sobre el avance de la investigación y señaló que “ni siquiera” conoce al fiscal Jorge Viego.

Desde hoy y hasta el viernes 11 de marzo, en dependencias del Tribunal Oral Criminal Nº3, se desarrollará el juicio por jurados para analizar la conducta de Marcela Alejandra Durán y de Juan Marcelo Durán en relación al homicidio.

Según la investigación, el día 23 de abril de 2020, en horas de la noche, en el interior del domicilio ubicado en Pasaje Junín 2250, los hermanos Durán ingresaron con el objeto de apoderarse de dinero y otras pertenencias de Cabral, lo maniataron con su propio cinturón, y luego de asfixiarlo le provocaron la muerte.

Tras ello, le sustrajeron cerca de 15.000 pesos y otros elementos.

“A ella la conozco porque vivía a la vuelta, pero a él no. No sé si planearon lo que pasó. Realmente no sé qué pasó, pero hubo intención de hacerle daño porque si no le robaban las cosas y se iban”, señaló Ernesto por DE LA BAHÍA.

A la vez, insistió en que no conoce al fiscal y subrayó que “nunca nos reunimos” para conocer “cómo iba la investigación”.

También mencionó que cree en la justicia, aunque afirmó que “a ella la van a beneficiar con el tema de los hijos”.

