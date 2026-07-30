Comienza el Torneo Clausura de Primera División de la Liga del Sur

Este fin de semana se pondrá en marcha el Torneo Clausura de Primera División de la Liga del Sur con la disputa de la primera fecha, tanto en Primera A como en Primera B.

En Primera A, se enfrentarán Libertad-Huracán, Bella Vista-San Francisco, Liniers-Villa Mitre y Sporting-La Armonía.

Por Primera B, jugarán Rosario Puerto Belgrano-Dublín, Tiro Federal-Comercial, Pacífico de Bahía Blanca-Olimpo y Sansinena-Pacífico de Cabildo.

No se permitirá público visitante en los partidos entre Libertad y Huracán y Tiro Federal y Comercial.

Además, Rosario Puerto Belgrano y Dublín jugarán a puertas cerradas.