jueves, julio 30, 2026
Locales

Las nuevas sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

El Tribunal de Penas de la Liga del Sur dio a conocer las sanciones correspondientes a Primera y Tercera División.

Salvador Maio, jugador de Liniers, y Jonathan Ribes, director técnico del mismo club, recibieron dos fechas de suspensión.

En tanto, Leandro Soria, preparador físico de Liniers, fue sancionado con una fecha.

Además, Santiago Villalba, también de Liniers, alcanzó el límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

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