Tragedia en La Pampa: investigan la muerte de un cazador

Un hombre murió durante una jornada de caza en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial 10, a unos 18 kilómetros al oeste de Winifreda, en La Pampa.

La víctima fue identificada como Luis Leonardo Farrell, quien se encontraba cazando vizcachas cuando ocurrió el hecho.

Según las primeras informaciones, se habría tratado de un accidente, aunque las circunstancias del episodio todavía son investigadas por la Policía y la Justicia.