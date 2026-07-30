La Federación abre expediente disciplinario al Barça por el caso de Julián Álvarez

La Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un expediente disciplinario al F. C. Barcelona por la denuncia que presentó el Atlético de Madrid el pasado 30 de junio en la que acusa al club azulgrana de negociar la incorporación de Julián Álvarez, con contrato en vigor en el Metropolitano hasta 2030.

Se trata de un procedimiento extraordinario que ya le ha sido comunicado a la entidad presidida por Joan Laporta, que ahora dispondrá de un plazo para presentar las alegaciones que estime oportunas.

Como ya anunció el Consejero Delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, la denuncia del club rojiblanco se produjo en el último día del pasado mes de junio.

La Federación ha nombrado un juez instructor del caso, que ha puesto en marcha el procedimiento contra el Barça por, presuntamente, negociar con un futbolista con contrato en vigor fuera del plazo legalmente establecido.

Este procedimiento complica la ya de por sí casi imposible incorporación del delantero al Barça. El Atlético permanece en su postura de remitirse a la imposible cláusula de rescisión que marca su contrato (500 millones) y paralelamente ya ha iniciado una campaña, dirigida por Gil Marín y en la que participa Simeone, de tratar de exculpar al chico para que pueda continuar en el club con el beneplácito de la afición, enfadada con él porque durante el Mundial dijo que se quería marchar.

Ante la imposibilidad de hacer lo que él quiere (ir al Barça) y la falta de ofertas realmente altas del resto de los equipos, todo parece indicar que Julián Álvarez seguirá vistiendo de rojiblanco. (Diario ABC)