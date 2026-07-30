Tres muertos tras el choque y vuelco de una Hilux en la autopista Córdoba-Rosario

Tres personas murieron este jueves por la mañana en un gravísimo siniestro ocurrido sobre la autopista Córdoba-Rosario.

El hecho se registró alrededor de las 9 en el kilómetro 515, a la altura de la localidad de Morrison, en la mano con sentido hacia Rosario.

Según informaron fuentes policiales, las víctimas viajaban en una Toyota Hilux junto a otras personas.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control de la camioneta, embistió el guardarraíl y luego impactó contra la cartelería informativa ubicada en la zona.

Como consecuencia del choque y posterior vuelco, tres ocupantes murieron en el lugar. Un cuarto pasajero, un hombre de 47 años, resultó gravemente herido.

Por el momento, los investigadores descartaron la participación de otro vehículo en el accidente. Las primeras hipótesis apuntan a determinar si hubo exceso de velocidad o una mala maniobra antes del impacto. (El Doce TV)