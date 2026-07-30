Villarruel, sobre Milei: “Me preocupa profundamente que replique insensateces e inventos”

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a apuntar contra su compañero de fórmula electoral en 2023 y escaló su enfrentamiento con el presidente Javier Milei al cuestionarlo por compartir en sus redes sociales un mensaje de la diputada Lilia Lemoine que la vinculaba con Marcela Pagano y Axel Kicillof.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos”, sentenció.

A través de su cuenta de X, la titular del Senado sentenció: “Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.