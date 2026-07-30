Detuvieron al enfermero acusado de golpear e insultar a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata

El enfermero de 37 años que fue denunciado por maltratar física y verbalmente a dos adultas mayores alojadas en una residencia geriátrica de Mar del Plata fue aprehendido y posteriormente liberado.

Las agresiones quedaron registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento y dieron origen a una causa judicial por lesiones leves.

El acusado fue identificado como Nicolás Cichero, quien se desempeñaba como empleado del geriátrico David, ubicado en el barrio San Juan.

Tras ser notificado de la formación de la causa, la Justicia dispuso que recuperara la libertad mientras continúa la investigación.

Según indicó La Nación, la denuncia fue presentada por las autoridades de la residencia ante la Fiscalía N°7, que recibió como prueba las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos que serán incorporados al expediente.

Las imágenes muestran al acusado mientras alimentaba simultáneamente a dos residentes.

En un momento, una de las mujeres se resiste a abrir la boca. Según la reconstrucción judicial, el enfermero la obliga a comer por la fuerza y le golpea los labios con una cuchara.