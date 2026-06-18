Comienza la construcción del Jardín de Infantes Nº 936 en Villa Floresta

El Gobierno local anunció el comienzo de la construcción del Jardín de Infantes Nº 936 en Villa Floresta, una obra largamente demandada por los vecinos del sector.

“Nos habíamos comprometido a destinar el total del fondo educativo para el arreglo y construcción de edificios escolares y lo estamos haciendo. Gracias a eso contamos con los recursos disponibles para licitar y adjudicar esta obra que la comunidad de Villa Floresta soñó durante tantos años”, destacó el intendente Federico Susbielles.

El nuevo Jardín de Infantes se enmarca en el programa Orgullo Escolar, que ya superó las 300 obras en ejecución en la ciudad, un hito sin precedentes en materia educativa.

La inversión alcanza los 1.368 millones de pesos y el plazo de finalización de los trabajos es de un año.

El edificio estará ubicado sobre calle De Angelis, entre Reynal y Payró, y tendrá una superficie total de 620 metros cuadrados.