Comienzan los cruces de playoffs del torneo de futsal de la Liga del Sur
Concluyó la fase regular de la Primera y Tercera División del futsal de la Liga del Sur y desde este miércoles comenzarán los cruces de playoffs.
Primera | Cuartos de final
La Estación (1) vs Pacifico (8)
La Esperanza (2) vs Tiro Federal (7)
Villa Mitre (3) vs Liniers (6)
L3C (4) vs Comercial (5)
Tercera | Cuartos de final
L3C (1) vs San Francisco (8)
Liniers (2) vs Dublin (7)
Villa Mitre (3) vs La Estación (6)
SPIQPYA (4) vs La Esperanza (5)
LAS TABLAS DE POSICIONES
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