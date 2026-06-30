miércoles, julio 1, 2026
Golazo HD

Comienzan los cruces de playoffs del torneo de futsal de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

Concluyó la fase regular de la Primera y Tercera División del futsal de la Liga del Sur y desde este miércoles comenzarán los cruces de playoffs.

Primera | Cuartos de final

La Estación (1) vs Pacifico (8)
La Esperanza (2) vs Tiro Federal (7)
Villa Mitre (3) vs Liniers (6)
L3C (4) vs Comercial (5)

Tercera | Cuartos de final

L3C (1) vs San Francisco (8)
Liniers (2) vs Dublin (7)
Villa Mitre (3) vs La Estación (6)
SPIQPYA (4) vs La Esperanza (5)

LAS TABLAS DE POSICIONES

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