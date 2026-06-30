Asesinaron de una puñalada a un hombre en General Pico: hay dos detenidos

Un hombre de 48 años, identificado de apellido Fernández, fue asesinado en General Pico tras recibir una puñalada en el tórax en el interior de su propia vivienda.

A raíz del sangriento episodio, las fuerzas de seguridad montaron un inmediato operativo cerrojo que permitió la demora de dos sospechosos.

El trágico hecho se desencadenó alrededor de las 00:30 horas. Una alerta emitida por vecinos de la zona a través del Centro de Control Operativo (CECOM) movilizó de urgencia a los efectivos de la Comisaría Segunda hacia el domicilio de la víctima.

Al arribar, los uniformados hallaron a Fernández gravemente herido con un arma blanca en la zona del pecho.

A pesar de que fue trasladado de inmediato en ambulancia hacia el hospital local, falleció a los pocos minutos debido a la severidad de la lesión sufrida.

A partir de las primeras diligencias y de testimonios clave recolectados entre los vecinos del barrio, los investigadores lograron identificar y demorar a los presuntos autores materiales del ataque.

Se trata de dos hombres de 20 y 40 años de edad, quienes, según los datos preliminares de la causa, habrían ingresado a la vivienda de Fernández para propinarle la herida mortal por motivos que aún se intentan esclarecer.

Ambos sujetos permanecen alojados en celdas de la Comisaría Segunda. (El Diario de La Pampa)