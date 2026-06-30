El Gobierno argentino envía más ayuda a Venezuela

El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó este martes que el Gobierno enviará más ayuda a Venezuela y que en las próximas horas partirán a Caracas un avión Hércules y otro Embraer con un grupo de especialistas en plantas potabilizadoras y en estructuras colapsadas, además de personal de salud, médicos y enfermeros.

“Es un trabajo formidable, estamos mostrando la capacidad de respuesta y la capacidad del personal. Tenemos oficiales, suboficiales y soldados realizando tareas humanitaria y de rescate”, destacó Presti en declaraciones a radio Mitre.

En ese marco, el funcionario nacional indicó que “la Armada, el Ejército la Fuerza Aérea pusieron todos los medios a disposición del Estado Mayor Conjunto” para la asistencia a Venezuela tras los terremotos que, hasta el momento, dejaron el trágico saldo de 1719 muertos y 5034 heridos.