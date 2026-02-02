La aclaración de los bomberos voluntarios sobre los fondos que anunció el presidente Javier Milei

Los bomberos voluntarios de la Patagonia emitieron una aclaración sobre los fondos que anunció Javier Milei.

El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, Rubén Oliva, dijo que “no constituyen un aporte extraordinario ni una ayuda adicional vinculada a los incendios forestales que afectan la Patagonia”.

Desde la federación indicaron que se trata del cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.054, que rige el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios desde 1998.

“La mencionada ley dispone que un porcentaje de las primas de seguro -el 5% de los seguros de automotores y viviendas- se destine al financiamiento del sistema bomberil”, detallaron.

En este sentido, acotaron que el Estado Nacional administra el dinero que aporta la población a partir del pago de seguros y lo distribuye a los cuarteles y asociaciones bomberiles. Frecuentemente, la distribución se realiza en dos etapa: una entre marzo y abril y la restante entre agosto y octubre.

“La transferencia actual corresponde a fondos que estaban adeudados del ejercicio 2025, dado que durante ese año no se efectuó la totalidad de los giros correspondientes”, destacaron y comentaron que el remanente del año pasado “no había sido pagado oportunamente”. Además, añadieron que también incluye la primera cuota del 2026.

La federación aclaró que los fondos anunciados (aproximadamente 95 millones de pesos por cuartel) no se tratan de un “fondo extraordinario o de emergencia» aprobado por el Gobierno Nacional para hacer frente a los siniestros actuales, sino más bien de «recursos que el Estado está obligado por ley a girar al sistema bomberos”.

“Recordá que vestir un bombero voluntario con un traje forestal completo ronda aproximadamente -de base- los $5.000.000”, concluyeron. (Diario Río Negro)