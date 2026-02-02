Una niña murió por una descarga eléctrica en una vivienda de la ciudad

Una niña de 12 años murió este lunes por una descarga eléctrica, confirmaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Granada 2025 cuando la chica -identificada como Ludmila Mercado- habría recibido una descarga eléctrica de un portalámparas del baño cuando intentaba apagar la luz haciendo maniobra de enrosque del foco.

Según se detalló, la niña fue trasladada al Hospital Municipal, pero lamentablemente murió.