lunes, febrero 2, 2026
DestacadasLocales

Una niña murió por una descarga eléctrica en una vivienda de la ciudad

De La Bahía Noticias

Una niña de 12 años murió este lunes por una descarga eléctrica, confirmaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Granada 2025 cuando la chica -identificada como Ludmila Mercado- habría recibido una descarga eléctrica de un portalámparas del baño cuando intentaba apagar la luz haciendo maniobra de enrosque del foco.

Según se detalló, la niña fue trasladada al Hospital Municipal, pero lamentablemente murió.

Comentarios

You May Also Like

“Me da mucha alegría ver cómo avanzó este proyecto en el que tanto trabajamos”

De La Bahía Noticias

Clausuran un bar que estaba funcionando a pesar de la cuarentena: dos aprehendidos

De La Bahía Noticias

Las actividades preparadas por el puerto de Bahía Blanca para este fin de semana

De La Bahía Noticias