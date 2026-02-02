lunes, febrero 2, 2026
Locales

El municipio de Bahía Blanca retiró de circulación a once conductores peligrosos

De La Bahía Noticias

Entre el 26 de enero y el 1 de febrero, un total de 11 potenciales conductores peligrosos fueron retirados de circulación por dar positivo en los respectivos tests de alcoholemia, informó el gobierno de Bahía Blanca.

Además, se informó que en ese lapso fueron retenidos 93 vehículos (62 motos, 30 autos y una camioneta).

Asimismo se realizaron 2033 controles de documentación y se labraron 357 actas de comprobación.

