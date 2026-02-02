Condenan a a un hombre por matar a otro en Huanguelén

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca condenó -en juicio abreviado- a Jonatan Yoel Stroh a la pena de 10 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Hugo Eduardo Guido Dupuy.

El acuerdo, arribado por la fiscalía y la defensa del acusado, había sido de 12 años de prisión para el imputado aunque los jueces decidieron no hacer lugar a los agravantes y en consecuencia se fijó una pena menor.

Según la causa, investigada por la fiscalía a cargo del fiscal Jorge Viego, el hecho se produjo el 8 de marzo de 2024 en el interior de la vivienda de calle 6 entre 36 y 37 de Huanguelén, cuando Stroh utilizó un caño de hierro para agredir a Guido Dupuy.

El acusado le propinó varios golpes a la víctima, ocasionándole traumatismo de cráneo con fractura del maxilar y base del cráneo, sumado a traumatismos en la zona de la clavícula izquierda y hombro derecho.

Todas esas lesiones provocaron la muerte de la víctima por paro cardioenfálico traumático a raíz de una hemorragia severa.