Barrio Parque Norte y Nueva Espora: se realizan trabajos en la red de agua

La empresa ABSA anunció que hoy se llevan adelante tareas de reparación de cañería en Barrio Parque Norte y en Nueva Espora.

La primera intervención se realiza sobre el conducto de 355 milímetros ubicado en la intersección de las calles El Resero y Vera, que afecta con baja presión y/ó falta de agua a los barrios Las Magnolias, Campos de Alem, La Huella y Bosque Alto.

El corte de agua se mantendrá hasta la finalización de las tareas.

Por otro lado, se ejecuta una reparación en calle Parera, entre Heinrich y Molina Campos, que afecta el suministro a los barrios Millamapu y Nova Terra.

En ese sentido, se solicitó a las personas usuarias cuidar de los sectores afectados, cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.