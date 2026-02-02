Verano para armar: las actividades preparadas para el martes 3 de febrero en Bahía Blanca

El programa “Verano para Armar” temporada 2026 reúne una agenda de encuentros culturales, recreativos y turísticos gratuitos para disfrutar de Bahía Blanca en el verano.

Durante todo enero y febrero, habrá talleres en Museos, Bahía Hub y los Puntos de Encuentro Comunitarios, recorridas en el Bus Turístico, visitas guiadas, navegaciones por el Puerto, shows y música en vivo, cine en las plazas, observatorio astronómico, muestras, y mucho más.

Martes 3:

8:30 a 10:30 hs. Taller Cocina en familia. PEC CIC Spurr. Abierto a la comunidad.

9 a 13 hs. La fuente laboral. Ferrowhite. Instalación artística que ocupa la sala de usos múltiples del edificio principal de Ferrowhite.

9 a 11 hs. Taller de cerámica. PEC Nido Vista Alegre. Destinado a jóvenes y adultos.

9.30 a 12.30 hs. Colonia Municipal PCD niños 2026.

10.30 hs “¡Al infinito y más allá!: Construimos un cohete espacial”. Museo de Ciencias. Para niñas y niños a partir de 5 años. Con inscripción previa en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKuzwFRxsO2OrEjtudIxPm-4j1iycB1v4pyw3AqqEPCV-2CQ/viewform.

11 a 12 y 14 a 15 hs. Bahia HUB – Arte con IA: Del laboratorio Multimedia. Para niñas y niños de 9 a 14 años.

11 a 12 y 14 a 15 hs. Bahia HUB – Diseño en Lego Studio: Del laboratorio Fabricación. Para niñas y niños de 9 a 14 años.

11 a 12 hs. Bahia HUB – Carrera de Cangrejos: Del laboratorio MiniHub. Para niñas y niños de 6 a 8 años.

14 a 15 hs. Bahia HUB – Electricidad Estática: Del laboratorio MiniHub. Para niñas y niños de 6 a 8 años.

14 a 18 hs. Taller de costura. PEC Nido Villa Nocito.

17:30 a 18:30 hs. Freestyle. PEC Centro Com. Villa Talleres. Para niños y jóvenes.

20.30 hs. Bahía Joven: “Cine en vacaciones”. Plaza Brown (centro). Se proyecta la película “La Odisea de los Giles”.