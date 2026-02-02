lunes, febrero 2, 2026
Locales

Verano para armar: las actividades preparadas para el martes 3 de febrero en Bahía Blanca

De La Bahía 915

El programa “Verano para Armar” temporada 2026 reúne una agenda de encuentros culturales, recreativos y turísticos gratuitos para disfrutar de Bahía Blanca en el verano.

Durante todo enero y febrero, habrá talleres en Museos, Bahía Hub y los Puntos de Encuentro Comunitarios, recorridas en el Bus Turístico, visitas guiadas, navegaciones por el Puerto, shows y música en vivo, cine en las plazas, observatorio astronómico, muestras, y mucho más.

Martes 3:

8:30 a 10:30 hs. Taller Cocina en familia. PEC CIC Spurr. Abierto a la comunidad.

9 a 13 hs. La fuente laboral. Ferrowhite. Instalación artística que ocupa la sala de usos múltiples del edificio principal de Ferrowhite.

9 a 11 hs. Taller de cerámica. PEC Nido Vista Alegre. Destinado a jóvenes y adultos.

9.30 a 12.30 hs. Colonia Municipal PCD niños 2026.

10.30 hs “¡Al infinito y más allá!: Construimos un cohete espacial”. Museo de Ciencias. Para niñas y niños a partir de 5 años. Con inscripción previa en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKuzwFRxsO2OrEjtudIxPm-4j1iycB1v4pyw3AqqEPCV-2CQ/viewform.

11 a 12 y 14 a 15 hs. Bahia HUB – Arte con IA: Del laboratorio Multimedia. Para niñas y niños de 9 a 14 años.

11 a 12 y 14 a 15 hs. Bahia HUB – Diseño en Lego Studio: Del laboratorio Fabricación. Para niñas y niños de 9 a 14 años.

11 a 12 hs. Bahia HUB – Carrera de Cangrejos: Del laboratorio MiniHub. Para niñas y niños de 6 a 8 años.

14 a 15 hs. Bahia HUB – Electricidad Estática: Del laboratorio MiniHub. Para niñas y niños de 6 a 8 años.

14 a 18 hs. Taller de costura. PEC Nido Villa Nocito.

17:30 a 18:30 hs. Freestyle. PEC Centro Com. Villa Talleres. Para niños y jóvenes.

20.30 hs. Bahía Joven: “Cine en vacaciones”. Plaza Brown (centro). Se proyecta la película “La Odisea de los Giles”.

Comentarios

You May Also Like

La sede local de la Defensoría del Pueblo retoma la atención presencial

De La Bahía Noticias

Asisten a dos motociclistas que sufrieron un incidente vial

De La Bahía Noticias

Hospitalizan a un motociclista que chocó con un auto

De La Bahía Noticias