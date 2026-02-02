Un joven de Tres Arroyos murió tras un vuelco en la ruta 73

Un joven tresarroyense de 29 años perdió la vida durante la noche en el kilómetro 6 de la ruta provincial 73, luego de protagonizar un siniestro vial mientras regresaba desde Claromecó hacia Tres Arroyos.

La víctima fue identificada como Octavio Menna, quien se desplazaba a bordo de un Peugeot 208 gris.

Por causas que aún se investigan, el conductor despistó y volcó, quedando el vehículo dentro de un campo lindero a la ruta, lo que dificultó su localización inmediata.

Según se informó, Menna habría salido de la localidad balnearia alrededor de la medianoche. Al notar que con el correr de las horas no regresaba, su madre habría notificado a la policía.

El automóvil fue hallado alrededor de las 5:45 de la mañana de este lunes, momento en el que se confirmó el fallecimiento del joven. (La Voz del Pueblo)