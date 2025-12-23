Cómo funcionarán los bancos durante Navidad y Año Nuevo

En las celebraciones de fin de año, los bancos de la Argentina no abrirán sus sucursales los días 24, 25 y 31 de diciembre, ni el 1 de enero.

La medida surge tras la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que definió el calendario de trabajo para su personal e invitó a las entidades financieras y cambiarias a adoptar el mismo criterio.

La disposición oficial incluye tanto a bancos públicos como privados, nucleados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Estas entidades informaron la adhesión a la invitación del BCRA para otorgar asueto al personal los días 24 y 31 de diciembre. De esta manera, las sucursales permanecerán cerradas durante ambas jornadas, además de los feriados nacionales del 25 de diciembre y 1 de enero.

A pesar del cierre de las sucursales, los clientes del sistema bancario pueden realizar pagos y transferencias mediante home banking, aplicaciones móviles y tarjetas de débito.