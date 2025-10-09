Cómo funcionarán los servicios en Bahía Blanca durante el feriado del viernes

Este viernes 10, establecido como feriado nacional, los distintos servicios en la ciudad funcionarán del siguiente modo:

Colectivos

Circularán con horarios y frecuencias de días domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar.

Recolección de residuos

El servicio se brindará en forma normal.

Sistema de estacionamiento medido y pago

Si bien no se cobrará el uso del sistema, se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Hospital Municipal

De 8 a 20 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio

Permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas. La administración atenderá al público de 7 a 12. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad).

Oficinas municipales

Sin atención al público.