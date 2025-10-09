jueves, octubre 9, 2025
DestacadasLocales

Cómo funcionarán los servicios en Bahía Blanca durante el feriado del viernes

De La Bahía Noticias

Este viernes 10, establecido como feriado nacional, los distintos servicios en la ciudad funcionarán del siguiente modo:

Colectivos
Circularán con horarios y frecuencias de días domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar.

Recolección de residuos
El servicio se brindará en forma normal.

Sistema de estacionamiento medido y pago
Si bien no se cobrará el uso del sistema, se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Hospital Municipal
De 8 a 20 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio
Permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas. La administración atenderá al público de 7 a 12. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad).

Oficinas municipales
Sin atención al público.

Comentarios

You May Also Like

Hallan una ballena en Pehuen – Có y la entregan al mar

De La Bahía Noticias

Incendio en el banco Nación: qué pasará con los empleados y los clientes

De La Bahía Noticias

Susbielles estuvo con vecinos de los barrios Cooperación 2, Duprat y Don Manuel

De La Bahía Noticias