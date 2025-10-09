Cómo funcionarán los servicios en Bahía Blanca durante el feriado del viernes
Este viernes 10, establecido como feriado nacional, los distintos servicios en la ciudad funcionarán del siguiente modo:
Colectivos
Circularán con horarios y frecuencias de días domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar.
Recolección de residuos
El servicio se brindará en forma normal.
Sistema de estacionamiento medido y pago
Si bien no se cobrará el uso del sistema, se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Hospital Municipal
De 8 a 20 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio
Permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas. La administración atenderá al público de 7 a 12. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad).
Oficinas municipales
Sin atención al público.