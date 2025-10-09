Restringen la circulación de camiones por el fin de semana largo

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves la Resolución 281/2025, mediante la cual se amplía la restricción de circulación de camiones de más de siete toneladas de porte bruto por las rutas bonaerenses durante el fin de semana largo del 12 de octubre.

La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, alcanza a las rutas provinciales 2, 11, 36, 56, 63, 74, 88 y a la Autopista Buenos Aires–La Plata, con el objetivo de ordenar el tránsito, prevenir siniestros viales y facilitar el traslado turístico.

Según el cronograma dispuesto, la restricción regirá:

– Jueves 9 de octubre: de 18:00 a 23:59 (sentido ascendente, salida del AMBA)

– Viernes 10 de octubre: de 6:00 a 14:00 (sentido ascendente, salida)

– Domingo 12 de octubre: de 14:00 a 23:59 (sentido descendente, regreso)

El Ministerio, a cargo de Martín Fabio Marinucci, exceptuó de la medida a los vehículos esenciales contemplados en la Resolución 9/25, como los que transportan alimentos perecederos o productos vitales.

La disposición también instruye a la Dirección de Vialidad, al Ministerio de Seguridad, a los municipios bonaerenses y a las cámaras del sector a colaborar en la fiscalización y cumplimiento de la restricción, y establece que una vez finalizado cada horario, el tránsito se liberará de forma gradual y progresiva.

La resolución enfatiza que la medida responde al aumento del flujo vehicular durante los fines de semana largos y busca reducir el riesgo de accidentes en los principales accesos turísticos de la provincia.