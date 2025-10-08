miércoles, octubre 8, 2025
DestacadasLocales

Susbielles: “Nos conmueven y duelen profundamente las muertes de Adriana y Mariana”

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles se expresó esta tarde sobre la muerte de Adriana Miriam Velázquez (52) y de su hija, Mariana Belén Bustos (25).

“Nos conmueven y duelen profundamente las muertes de Adriana y Mariana”, señala el jefe comunal a través de su cuenta de X.

Luego, mencionó: “Desde el Municipio acompañamos a sus familias en este momento de enorme dolor y nos ponemos a disposición para todo lo que necesiten”.

Al mismo tiempo, Susbielles expresó que confía en que “la Justicia avance con rapidez y claridad porque el esclarecimiento de los hechos es fundamental para que haya verdad y justicia”.

Habló un vecino de las mujeres muertas: “Eran trabajadoras y honradas”

Daniel, vecino de las mujeres que fueron halladas muertas en una vivienda de Santa Fe al 2300, contó que las víctimas “eran dos personas hermosas, trabajadoras y honradas”.

“Nos enteramos anoche que la casa se había prendido fuego. Vinieron los bomberos y encontramos con que estaban las dos adentro, acostadas en la misma cama”, narró el hombre.

“Alrededor de las diez y media de la noche se escuchó un disparo o una explosión, que también se siente en una cámara que tengo. El fuego habrá empezado a las 11 y media, más o menos”, explicó Daniel.

También explicó que vieron salir una moto de la casa que era manejada por un hombre, pero “no se sabe quién es”.

Adriana y Mariana vivían desde mucho tiempo en el barrio. “Eran dos personas espectaculares. Uno no puede pensar en lo que pasó, no lo puedo creer, estoy helado”, agregó.

