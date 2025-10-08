Presentaron el plan de obras para la reconstrucción de la Biblioteca Central de la UNS

El rectorado de la Universidad Nacional del Sur presentó el plan de obras para recuperar parte de los subsuelos del edificio de Alem 1.253 afectados por la inundación del 7 de marzo.

Los trabajos que intervendrán en particular instalaciones de la Biblioteca Central serán financiados con los recursos que las Universidades Nacionales del Litoral, Misiones y de Mar del Plata enviaron para la reconstrucción de la UNS tras la catástrofe.

En total, las tres instituciones destinaron 220 millones de pesos.

EL PROYECTO

Los trabajos proyectados contemplan la recuperación del sector que funcionaba como archivo de la Biblioteca Central y su reconversión en una sala de estudios de 400 metros cuadrados.

Según se anticipó, a ese espacio se sumarán otro de proyecciones (de 72 m²), un sector de oficinas (30 m²), sanitarios y servicios.

Para ello, se llevarán a cabo tareas de reparación de pisos, instalación de agua e iluminación, tendido eléctrico y de datos, y pintura.

A su vez, se intervendrá el patio central del complejo, en busca de garantizar el acceso universal y seguro.

“El proyecto se sostiene en los fundamentos impostergables, ineludibles y exigibles de accesibilidad universal y sustentabilidad de recursos energéticos”, señaló el rector Daniel Vega.