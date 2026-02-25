Cómo sigue la causa del adolescente que desapareció en 1984 y cuyos huesos se hallaron 40 años después

Luego de que se tomaran nuevas declaraciones, hay avances en la pesquisa contra la familia Graf en el caso por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente que desapareció en 1984 y cuyos huesos se hallaron 40 años después en el patio de la casa de un ex compañero de escuela.

A fines de noviembre de 2025 la Sala IV de la Cámara Federal declaró que la causa vuelva a foja cero, por lo que se confirmó la nulidad del sobreseimiento de Cristian Graf, compañero de escuela secundaria de la víctima.

Esta medida fue determina debido a que “sólo así podría iniciarse una investigación para esclarecer lo realmente ocurrido, asignando responsabilidad en los términos del artículo 45 a quienes hayan intervenido de una u otra manera en el evento que derivó en la muerte de Fernández Lima”.

En estos meses, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, se decidió ampliar la investigación hacia los padres de Cristian Graf, Federico Alberto Graf y Susana Elena Grassle.

El objetivo era saber si al momento de la desaparición y crimen, así como también de manera posterior, tuvieron relación alguna con el Estado, por lo que se solicitaron hasta informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“El resultado fue conciso, no existió el vínculo, solo hubo una sociedad comercial entre ambos adultos, pero que se disolvió con el fallecimiento de Federico”, detallaron a NA desde el entorno de Cristian Graf.

“Por el momento la investigación sigue entorno a la familia Graf”, explicaron.

Respecto a la causa, se supo que este jueves 26 de febrero se daría inicio a la nueva ronda de testimoniales frente al fiscal Martín López Perrando para avanzar en la investigación y saber quién o quiénes asesinaron al adolescente. (NA)