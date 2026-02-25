Axel Kicillof: “Milei es un corso a contramano”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó en duros términos la política económica del gobierno nacional y apuntó contra Javier Milei.

“Si se perdieron 22 mil empresas, perdiéndose 30 y pico de empresas por día y cada 4 minutos un empleo, la gran pregunta es: ¿a qué se va a dedicar esa gente?”, expresó el mandatario bonaerense.

Si bien reconoció que la administración libertaria “intentó normalizar” la crisis económica, insistió en que “hay un sector de la prensa, incluso de la sociedad, que parece relativamente anestesiada, mientras estamos viendo un plan de exterminio de la industria nacional”.