miércoles, febrero 25, 2026
EconomiaEconomia

Un senador libertario pronosticó que “la inflación de agosto tendrá un cero adelante”

De La Bahía Noticias

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch aseguró esta mañana que “la inflación de agosto va a tener un 0 adelante de la coma” porque “tenemos la solidez macroeconómica gracias a la convicción del presidente (Javier Milei) y el trabajo de (el ministro de Economía, Luis) Toto Caputo, mientras (el ministro Federico) Sturzenegger se dedicó a desregular”.

“Si se analiza lo que está pasando y que la inflación es un efecto a la emisión, y no se emite más desde 2024 – con variaciones por distintas cuestiones- deberíamos estar antes de agosto con un 0 antes de la coma”, sostuvo el senador en diálogo con radio Rivadavia.

Comentarios

You May Also Like

Permiten vender vino en lata para competir con la cerveza

De La Bahía Noticias

Arba: vence plazo para pagar con descuento el impuesto a los automotores

De La Bahía Noticias

La Provincia convocó a los docentes a reunión paritaria

De La Bahía Noticias