Un senador libertario pronosticó que “la inflación de agosto tendrá un cero adelante”

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch aseguró esta mañana que “la inflación de agosto va a tener un 0 adelante de la coma” porque “tenemos la solidez macroeconómica gracias a la convicción del presidente (Javier Milei) y el trabajo de (el ministro de Economía, Luis) Toto Caputo, mientras (el ministro Federico) Sturzenegger se dedicó a desregular”.

“Si se analiza lo que está pasando y que la inflación es un efecto a la emisión, y no se emite más desde 2024 – con variaciones por distintas cuestiones- deberíamos estar antes de agosto con un 0 antes de la coma”, sostuvo el senador en diálogo con radio Rivadavia.