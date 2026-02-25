El presidente de la Cámara de Comercio defendió al Gobierno y advirtió que “algunos vamos a quedar en el camino”

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, hizo este miércoles una enfática defensa de la gestión de Javier Milei y advirtió que hay quienes pueden “quedar en el camino” por las dificultades económicas, pero -señaló- es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”.

“No se está atravesando un momento fácil. Hay señales interesantes de crecimiento económico, pero también hay cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo para salir adelante”, dijo Grinman el día después de la reunión de una hora y media con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada. (Diario Clarín)