Central busca estabilidad ante Gimnasia por la Liga Profesional

Gimnasia y Rosario Central jugarán este miércoles, desde las 17, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

A días de una nueva edición del clásico de Rosario, La Academia necesita recuperar la memoria del triunfo.

En el Lobo son conscientes de que no hay lugar como el hogar. La sufrida victoria por la mínima contra su homónimo mendocino -la primera como visitante en el torneo- coincide con un invicto sostenido como local durante este inicio de año.

El gol de Marcelo Chelo Torres y las atajadas de Nelson Insfrán en el Víctor Legrotaglie mantienen al elenco dirigido por Fernando Zaniratto en lo más alto del grupo B.

Desde Rosario, las noticias de la semana son dispares. El tercer regreso de un ídolo auriazul como Marco Ruben contrasta con una derrota -1 a 0 frente a Talleres- fuera del Gigante de Arroyito, todo ello en la previa del clásico rosarino ante Newell’s.

Dos éxitos, dos empates, y dos derrotas es el saldo parcial del cuadro comandado por Jorge Almirón, al que de momento le cierran los números para mantenerse en zona de playoffs. (Diario Jornada)