Liga Profesional: Tigre quiere recuperar la cima en su visita a Barracas

En el estadio Claudio Tapia, Barracas Central recibirá a Tigre este miércoles, desde las 17, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

El Matador de Victoria necesita volver a sumar de tres para recuperar la cima de la Zona B, pero deberá superar al Guapo, que apenas ganó uno solo en el campeonato.

Barracas Central, que no tuvo el mejor arranque de campeonato, viene decaer 1-0 en su visita a Platensey encadena dos derrotas consecutivas.

El Guapo del Gallego Insua acumula 5 puntos de 18 posibles y necesita volver al triunfo para escapar del fondo.

Tigre está atravesando otra realidad. El Matador de Victoria, que en la última jornadaigualó sin goles ante Central Córdoba, es uno de los pocos que aún no perdieron en el campeonato y está 2° en la zona con 14 unidades, 1 sola por debajo de Independiente Rivadavia.

“Fue un partido duro, nos faltó estar fluidos en los metros finales. El punto sirve para seguir invictos y arriba. Me voy conforme con el esfuerzo de los muchachos en lo actitudinal”, aseveró Diego Dabove en la conferencia post partido.