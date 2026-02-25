Vélez defiende la punta ante Deportivo Riestra por la Liga Profesional

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega a esta séptima jornada en un estado de gracia absoluto. Tras vencer por la mínima a River Plate en un partido impecable desde lo táctico, el conjunto de Liniers se ubica como uno de los principales animadores del campeonato con 14 unidades.

La gran figura del encuentro anterior, Manuel Lanzini, quien anotó el gol del triunfo, será nuevamente el eje creativo de un equipo que combina solidez defensiva con transiciones rápidas y efectivas.

El “Mellizo” parece haber encontrado el equilibrio ideal en su 4-2-3-1, apoyándose en la seguridad del arquero Álvaro Montero y la experiencia de Lisandro Magallán en la zaga central.

El historial reciente entre ambos es sumamente parejo, con empates y resultados ajustados, lo que obliga a Vélez a no confiarse.

Jugar en el Amalfitani ha sido una fortaleza para el Fortín, que suma dos partidos invicto en casa y buscará aprovechar la localía para asfixiar a un oponente que sufre cada vez que sale de su estadio. (NA)