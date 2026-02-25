La Universidad Nacional del Sur detalló obras finalizadas y nuevos trabajos en sus sedes

La Universidad Nacional del Sur informó la finalización y el avance de distintas obras en sus sedes.

En el campus Palihue, quedó habilitada la calle Sur y comenzó la ampliación de las Aulas Verdes.

En el edificio de la avenida Alem, se renovó a nuevo el piso del subsuelo del Cuerpo C, correspondiente al área de Química.

En 12 de Octubre, se iniciaron trabajos de puesta en valor de la fachada y la reparación integral de las baterías de baños.

En el área de Deportes, finalizaron los arreglos del gimnasio de 11 de Abril y avanzan las tareas en el techo del gimnasio de Gorriti.