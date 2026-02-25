miércoles, febrero 25, 2026
El intendente Susbielles recorrió las obras de mejora integral en el Jardín 925

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles informó que, junto a directivos y la cooperadora, recorrió las obras del programa en el Jardín 925, iniciadas en 2024 y con avances concretos para mejorar el establecimiento.

Se realizaron reparaciones en chimenea, tanque y pisos; impermeabilización de techos y revoques; y división de aulas con sistema Durlock.

Además, se renovó la instalación eléctrica, se ampliaron las cañerías de gas y se reemplazaron calefón y cocina.

También se concretó el cerramiento del patio con alambrado, arreglos en paredes y cielorrasos y la colocación de puertas y marcos en los baños.

