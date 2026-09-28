Concejales de un municipio bonaerense buscan regular las bancas del HCD

Concejales de La Libertad Avanza (LLA) del municipio de Pilar buscan regular por ordenanza la ocupación de las bancas de ese cuerpo deliberativo, a fin de evitar los saltos de bloques de los ediles.

La iniciativa tiene como punto de partida las deserciones sufridas por el sector libertario en distintos municipios de la Provincia.

Por eso, la iniciativa presentada por Andrés Genna y María Ratti Repetto apunta a desalentar las rupturas, a partir de que todo edil que abandone su bloque deba también renunciar a su banca.

El texto de la iniciativa incluso le pone nombre a la práctica: “transfuguismo político”. Y afirma que “todo concejal que decida abandonar, renunciar o separarse del bloque político representativo de la lista por la cual resultó electo tiene el deber moral de presentar su renuncia indeclinable a la banca, a fin de no defraudar la voluntad popular y permitir la asunción de su reemplazante legal”.

El proyecto se presenta pocos días después de que la edil Solana Marchesán abandonara el bloque libertario para recalar en Consolidación Argentina, el espacio que se referencia en el pastor Dante Gebel.

Genna y Ratti Repetto también le piden a la Legislatura que modifique la Ley Electoral y la Ley Orgánica de las Municipalidades para que incorporen “cláusulas anti-transfuguismo que sancionen la ruptura de los mandatos partidarios con la caducidad del mandato del legislador disidente”.

“Al momento de emitir su sufragio, el vecino de Pilar no vota a individuos aislados, sino que elige un proyecto de gobierno, una plataforma política y un conjunto de ideas representadas bajo el sello de una alianza o partido político”, por lo que abandonar la bancada por la que resultó electo sería “una estafa electoral”, afirmaron. (Diario El Día)