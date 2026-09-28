El HCD estará presente en la 142° Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria

El Concejo Deliberante estará presente en la 142° Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Villa Bordeu que se desarrollará desde el viernes 2 hasta y hasta el domingo 4 de octubre.

Durante las tres jornadas, el HCD contará con presencia en el predio con el objetivo de acercar el trabajo legislativo a la comunidad, recibir consultas e inquietudes y generar un espacio de encuentro directo entre concejales y vecinos.

Quienes se acerquen podrán conocer los proyectos e iniciativas que se trabajan en el Concejo, realizar consultas y dialogar con los concejales que estarán presentes durante la exposición.

En este sentido, la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, destacó que el Cuerpo “no tiene que funcionar solamente puertas adentro” y subrayó que “también tiene que estar donde están los vecinos, explicar qué hacemos, recibir inquietudes y generar espacios para conversar cara a cara”.

“La Rural es uno de los encuentros más importantes de la ciudad y queremos ser parte”, explicó.

Asimismo, estará presente la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), la que brindará orientación y asesoramiento sobre los derechos de consumidores y usuarios.

La participación institucional en esta Exposición se enmarca en las distintas acciones que viene desarrollando el Cuerpo para abrir el Concejo, acercar su trabajo a los bahienses y ampliar los espacios de participación y contacto directo con la comunidad.