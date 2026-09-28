Condenan a un hombre por vender cocaína y marihuana en la Plaza Rivadavia

El Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca condenó a Axel Agustín Ruggeri a la pena de seis años de prisión de efectivo cumplimiento por comercializar estupefacientes en pleno centro de la ciudad.

La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado, tras una investigación efectuada por la fiscalía N° 19, conducida por Mauricio Del Cero.

La causa determinó que Ruggeri vendió cocaína y marihuana entre el 12 de octubre de 2023 y el 5 de abril de 2024 en distintos puntos de la localidad, concentrando su actividad en la Plaza Rivadavia.

Las pruebas claves surgieron del análisis de los teléfonos secuestrados, donde se hallaron conversaciones e imágenes que daban cuenta de las transacciones, la fijación de precios y la coordinación de los puntos de encuentro.

Su aprehensión ocurrió el 5 de abril tras ser detectado por las cámaras del Centro Único de Monitoreo perteneciente al municipio (CeUM) realizando maniobras de venta en la cuadra de O’Higgins al 200.

Personal del Comando de Patrullas lo interceptó en la esquina de avenida Alem y 19 de Mayo, incautándole tres envoltorios de nylon con marihuana guardados entre sus ropas, además de un cigarrillo de la misma sustancia.

El juez Hugo De Rosa lo condenó con el agravante del uso de un espacio público para el delito, en consonancia con lo sostenido por la fiscalía en la elevación a juicio.

En el fallo, el magistrado remarcó que “la elección de la plaza no constituyó una mera coincidencia espacial”, señalando que el imputado aprovechó la accesibilidad, ubicación céntrica y concurrencia del lugar para facilitar las operaciones.

Ruggeri fue hallado autor penalmente responsable de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización propiamente dicha, agravada por desarrollarse en una plaza pública.