Condenan a un hombre por abusar de su sobrino en Bahía Blanca

El Tribunal en lo Criminal N° 2 condenó a un hombre a la pena de 8 años de prisión por haber abusado de su sobrino en Bahía Blanca.

Según la causa a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron entre el 20 de abril de 2020 y el año 2022, en diferentes oportunidades en el interior del domicilio al que el niño concurría por encontrarse al cuidado de sus abuelos y padres del acusado.

La víctima, quien tenía entre 7 y 8 años de edad, relató que el hombre lo sometía a distintas situaciones abusivas que se repetían de manera cotidiana.

Además, el niño refirió que el imputado lo amenazaba para que accediera a acercarse ya que el agresor estaba en silla de ruedas.

El imputado fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con acceso sexual con acceso carnal reiterado.