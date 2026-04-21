Real Madrid vence sin brillo al Alavés y se acerca a seis puntos del Barça

Obligado a no cometer el más mínimo tropiezo si quiere intentar recortar su desventaja con el FC Barcelona, el Real Madrid reaccionó en LaLiga este martes, entre los silbidos de su afición, ante el modesto Alavés, al que venció 2-1 gracias a dos chispazos de Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

Una semana después de su eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones a manos del Bayern Munich, el conjunto merengue (2º, 73 puntos) no brilló, pero mantuvo una ligera esperanza de evitar una temporada en blanco al quedar a seis puntos del Barça (1º, 79 puntos), que recibirá al Celta de Vigo (6º, 44 puntos) el miércoles en el Camp Nou.

Ante el modesto equipo vasco, inmerso en la lucha por evitar el descenso, el Real Madrid marcó la diferencia con dos disparos lejanos de Mbappé (30′) y Vinicius Junior (50′) para volver a la senda del triunfo tras cuatro partidos seguidos sin ganar.

El delantero español Toni Martínez, el jugador más peligroso del Alavés, que previamente había estrellado un balón en el poste, recortó distancias en el tiempo añadido (90+3′) con un gol de taco. (AFP)