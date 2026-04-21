El Inter remonta ante el Como y jugará la final de Copa de Italia

El Inter aún puede soñar con el doblete. Impulsado por un Hakan Calhanoglu estelar, el líder de la Serie A, que perdía dos a cero en casa ante el Como, acabó remontando in extremis para imponerse 3-2 y clasificarse a la final de la Copa de Italia.

Autor de un doblete (69′, 86′), Calhanoglu se convirtió en asistente de lujo para Petar Sucic en el minuto 89, para inclinar la balanza tras el 0-0 de la ida en Como.

El Como de Cesc Fábregas había tomado una ventaja de dos goles en San Siro gracias a Martin Baturina (32′) y Lucas Da Cunha (48′).

El Inter jugará la final el 13 de mayo en Roma contra el vencedor del duelo entre el Atalanta de Bérgamo y la Lazio de Roma.

Los dos equipos empataron 2-2 en el partido de ida en Roma, y dirimirán el otro boleto a la final el miércoles en Bérgamo.

El Inter puede soñar con el doblete nacional. Los Nerazurri lideran la Serie A con 12 puntos de ventaja sobre el Nápoles a cinco fechas para el final.

En la Liga de Campeones, su recorrido se detuvo en la ronda de playoffs a octavos contra el Bodo Glimt noruego. (AFP)