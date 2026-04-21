Chelsea pierde en Brighton: quinta derrota seguida sin marcar

Chelsea sufrió este martes en Brighton (3-0) una quinta derrota consecutiva en la Premier League sin marcar un solo gol, un derrumbe absoluto que pone en serio riesgo las opciones de los Bleus de jugar la Champions la próxima temporada.

El poderoso club del oeste de Londres, dirigido por Liam Rosenior desde enero, no había encadenado cinco derrotas seguidas sin marcar un solo gol en la liga inglesa desde 1912.

El Chelsea (7º, 48 puntos) pierde el sexto puesto en beneficio del Brighton (50 puntos) y ve alejarse la quinta plaza clasificatoria para la próxima Liga de Campeones, ocupada actualmente por el Liverpool (55 puntos).

En el peor de los casos, incluso podría retroceder hasta la 11ª posición de aquí al final de la 34ª fecha en función de los resultados de sus más inmediatos perseguidores (Brentford, Bournemouth, Everton y Sunderland).

El Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos de liga, mientras que el Brighton ha sumado seis victorias en ocho encuentros. (AFP)