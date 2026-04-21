Un niño de 11 años murió tras desvanecerse en una escuela de La Calera

Un niño de 11 años falleció este martes por la mañana tras sufrir un desvanecimiento mientras participaba del recreo en la escuela primaria “Gral. José de San Martín”, en la localidad de La Calera.

El episodio se registró alrededor de las 11:20 en el establecimiento ubicado en la calle Juan Ramón Jiménez 428, en el Barrio Stoecklin.

Según el testimonio de los responsables de la institución, el alumno se encontraba jugando al fútbol con sus compañeros cuando, por causas que se investigan, cayó al suelo repentinamente.

El doctor Juan José Castellano, director General de Bienestar Educativo de la provincia, en diálogo con Cadena 3 puntualizó que “el niño ha estado jugando con sus compañeritos con una pelota de papel en el recreo y, en ese marco, se desvaneció”.

“Pensaban que era parte de una broma y no, comprobaron que reaccionaba. Docentes le realizaron reanimación, vino el servicio médico y en ese proceso entró en paro”, señaló.

El menor fue ingresado en el Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos por estabilizarlo, momentos después se confirmó su fallecimiento.

La justicia tomó intervención en el caso para establecer las causas fehacientes del deceso a través de las pericias correspondientes. La comunidad educativa del Barrio Stoecklin permanece bajo una profunda consternación por el hecho. (Cadena 3)