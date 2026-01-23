Aldosivi y Defensa y Justicia no se sacaron ventajas en su debut

Aldosivi y Defensa y Justicia empataron 0-0 en el estadio José María Minella, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro estuvo marcado por la falta de precisión en los últimos metros. El equipo dirigido por Mariano Soso generó las ocasiones más claras a través de Juan Miritello, aunque sin la contundencia necesaria para abrir el marcador.

En la primera mitad, las llegadas más peligrosas fueron del conjunto visitante. Rubén Botta exigió a Axel Werner con un tiro libre que el arquero resolvió con una gran intervención sobre su palo derecho. Minutos después, Héctor David Martínez desbordó y asistió a Miritello, quien no pudo definir frente al arco. Antes del descanso, Lucas Souto conectó de cabeza la última aproximación de riesgo para el Tiburón.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Aldosivi recién inquietó a los 15 minutos con un disparo de Martín García, bien controlado por Cristopher Fiermarín. Defensa respondió con un intento de media distancia de Ayrton Portillo, que se perdió desviado.

Así, el debut de ambos en el Apertura dejó un empate sin goles, reflejo de un partido parejo y con escasa eficacia ofensiva.