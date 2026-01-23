viernes, enero 23, 2026
Cortes de calles previstos – Viernes 23 de enero

Con motivo de trabajos programados en la vía pública, se realizarán cortes de calles y modificaciones en recorridos de colectivos durante el viernes 23. A continuación, se detallan las zonas afectadas y los cambios previstos para facilitar la planificación de traslados.

-Por 24 hs, Mitre entre San Juan y Santiago del Estero.

-Por 24 hs, Perú entre Alvarado y Mitre.

-A partir de las 8 y por 24 hs, Donado entre Chiclana y Brown.

Cambio de recorrido de colectivos:

Por corte en Mitre, entre San Juan y Santiago del Estero:

*516: Cooperación a Villa Italia por Mitre, San Juan, Zapiola, Dorrego y rec hab.

Por corte en Perú:

*521: Bosque Alto/Conicet a Plaza Brown por Perú, Zapiola, Paraguay, Estomba y rec hab.

*520: Perú, Alvarado, Córdoba, Estomba y recorrido habitual (ida y vuelta)

