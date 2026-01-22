Milei anticipa la eliminación de las bandas cambiarias y refuerza su defensa de la apertura económica

El presidente Javier Milei ratificó el esquema de bandas cambiarias vigente y dio señales sobre cuándo podrían ser eliminadas.

“El tipo de cambio dentro de la banda es libre”, explicó, y precisó que la condición central para avanzar hacia la liberación total del dólar será que el Banco Central concluya el proceso de “limpiar el sobrante monetario” de la economía. Según el mandatario, este paso resulta clave para evitar presiones inflacionarias y escenarios de inestabilidad.

En diálogo con la agencia Bloomberg, Milei sostuvo que ese momento llegará “cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario”, en referencia a la estrategia oficial de reducir la cantidad de pesos en circulación y consolidar el equilibrio macroeconómico.

El jefe de Estado también defendió la apertura comercial y cuestionó los argumentos proteccionistas. Aseguró que encarecer productos para “cuidar empleos” termina perjudicando al conjunto de la sociedad.

“Permitir el ingreso de bienes más baratos no destruye trabajo, lo reordena hacia sectores más productivos”, afirmó.

Milei agregó que, al abrir la economía, algunos precios bajan y puede perderse empleo en determinados sectores, pero ese ahorro se redistribuye en otros rubros, generando nuevas fuentes de trabajo donde realmente existe demanda.

En línea con lo expuesto en el Foro de Davos, el presidente destacó que el comercio internacional genera rendimientos crecientes, bienestar y riqueza, y subrayó que los países más abiertos son los más prósperos.

“Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo. Tenemos mucho por recorrer”, concluyó.