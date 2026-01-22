La AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió aceptar el pedido de amnistía y dejar sin efecto todas las sanciones vigentes de cara al comienzo del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La medida fue oficializada mediante el Boletín Nº 6.809 Bis II, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, donde se dispuso “una amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025, con traslado a este Tribunal para su implementación”.

En el mismo documento se aclaró que “los órganos disciplinarios fundamentan sus decisiones en los estatutos, reglamentos y resoluciones de la AFA, correspondiendo a este tribunal instrumentar lo resuelto por el Consejo Directivo dentro de sus competencias”.

La decisión beneficia especialmente a Estudiantes de La Plata, vigente campeón del fútbol argentino, cuyos jugadores habían sido suspendidos tras negarse a realizar el tradicional pasillo de honor a Rosario Central. El gesto fue en rechazo al título de “Campeón de Liga” otorgado por la AFA al conjunto rosarino, lo que generó polémica en el cierre de la temporada pasada.