La confianza del consumidor repunta en enero tras la caída de fin de año

Luego del retroceso registrado en diciembre de 2025, la confianza del consumidor volvió a mostrar señales positivas en enero.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró un incremento del 2,24% respecto al mes anterior y se ubicó en 46,57 puntos, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En la comparación interanual, el indicador aún se mantiene 1,72% por debajo del nivel alcanzado en enero de 2025.

Factores que impulsaron la mejora

– El subíndice de Bienes Durables e Inmuebles fue el motor del crecimiento, con un alza del 9,90%.

– La Situación Personal avanzó 1,83%, mientras que la Situación Macroeconómica retrocedió 2,23%.

– En términos de horizonte temporal, las Condiciones Presentes mejoraron 7,88%, aunque las Expectativas Futuras cayeron 1,40%.

Encuesta y resultados regionales

Los datos provienen del informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, basado en una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 5 y el 15 de enero de 2026, sobre una muestra de 1.000 casos en distintos centros urbanos del país.

En el desglose por regiones:

– El Interior mostró la mayor suba mensual, con un 7,90%.

– En CABA, la confianza cayó 1,48%.

– En el Gran Buenos Aires, la variación fue prácticamente nula (-0,07%).

Diferencias por nivel de ingresos

– Los hogares de menores recursos registraron un aumento de 3,32%.

– Los sectores de ingresos altos tuvieron una mejora más moderada, del 1,27%.