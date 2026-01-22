viernes, enero 23, 2026
La confianza del consumidor repunta en enero tras la caída de fin de año

Debora Pedreira

Luego del retroceso registrado en diciembre de 2025, la confianza del consumidor volvió a mostrar señales positivas en enero.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró un incremento del 2,24% respecto al mes anterior y se ubicó en 46,57 puntos, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En la comparación interanual, el indicador aún se mantiene 1,72% por debajo del nivel alcanzado en enero de 2025.

Factores que impulsaron la mejora

– El subíndice de Bienes Durables e Inmuebles fue el motor del crecimiento, con un alza del 9,90%.

– La Situación Personal avanzó 1,83%, mientras que la Situación Macroeconómica retrocedió 2,23%.

– En términos de horizonte temporal, las Condiciones Presentes mejoraron 7,88%, aunque las Expectativas Futuras cayeron 1,40%.

Encuesta y resultados regionales

Los datos provienen del informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, basado en una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 5 y el 15 de enero de 2026, sobre una muestra de 1.000 casos en distintos centros urbanos del país.

En el desglose por regiones:

– El Interior mostró la mayor suba mensual, con un 7,90%.

– En CABA, la confianza cayó 1,48%.

– En el Gran Buenos Aires, la variación fue prácticamente nula (-0,07%).

Diferencias por nivel de ingresos

– Los hogares de menores recursos registraron un aumento de 3,32%.

– Los sectores de ingresos altos tuvieron una mejora más moderada, del 1,27%.

