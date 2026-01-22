Argentina logra récord histórico en producción de petróleo

En diciembre de 2025, la Argentina alcanzó un máximo histórico en producción de petróleo, con un promedio de 868.712 barriles diarios.

“La Argentina tuvo en diciembre el mejor mes de su historia en producción de petróleo”, celebró la Secretaría de Energía en un comunicado oficial.

El registro representa un incremento interanual del 14,8% y una suba intermensual del 2,3%.

Desde el organismo destacaron que, gracias a “reglas claras, inversión privada y un Estado que ordena y deja producir”, el país consolida su potencial energético y convierte sus recursos en crecimiento económico, generación de empleo y mayores ingresos de divisas.

El desempeño del sector permitió que la balanza energética cerrara diciembre con un saldo positivo de US$ 893 millones, producto de exportaciones por US$ 1.067 millones frente a importaciones de apenas US$ 174 millones.

En el acumulado de 2025, el superávit energético alcanzó los US$ 7.815 millones, lo que implica una mejora de US$ 2.085 millones respecto al mismo período de 2024, según datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas.

El principal aporte de divisas provino de un aumento en las exportaciones por US$ 1.369 millones y de una reducción en las importaciones por US$ 716 millones.