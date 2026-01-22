Cuándo juegan la Finalissima Argentina y España

La Selección argentina ya tiene agendado uno de los compromisos más esperados del año: la Finalissima frente a España. El encuentro se disputará el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail, Qatar, y reunirá a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, dentro del calendario internacional del equipo de Lionel Scaloni.

El partido comenzará a las 21:00 (hora local), lo que equivale a las 15:00 en Argentina y a las 19:00 en España, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Más allá de que la fecha ya era conocida, la confirmación vuelve a resaltar un detalle simbólico: el regreso de la Albiceleste al mismo escenario donde conquistó la Copa del Mundo en 2022, lo que añade un atractivo especial al cruce con el conjunto español.

La Finalissima será el evento central de la Fecha FIFA de marzo, pero no el único desafío. En esa misma gira, Argentina también jugará un amistoso contra Qatar el martes 31 de marzo, nuevamente en Lusail, completando así dos partidos de preparación de gran exigencia.

El plan de trabajo contempla una estadía de ocho días en Doha, del 23 al 31 de marzo, con entrenamientos en la Universidad de Doha, el mismo complejo utilizado durante el Mundial. Tras el segundo encuentro, los jugadores regresarán a sus respectivos clubes para continuar con la temporada.

De esta manera, el seleccionado afrontará en marzo una doble prueba que combina historia y competencia internacional. El choque ante España no solo pondrá en juego un título, sino que servirá para medir el verdadero nivel de Argentina frente a una potencia europea, en un año marcado por la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.