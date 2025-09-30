Condenan a un hombre por intentar robar y golpear a una mujer embarazada en Bahía Blanca

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó -en juicio abreviado- a Agustín José Gastón Lemme a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber intentado asaltar a una mujer embarazada, a quien interceptaron dentro de un ascensor de un edificio del macrocentro bahiense.

Según la causa, investigada por el fiscal Diego Conti, el hecho se produjo el 18 de abril del presente año, cuando dos personas ingresaron al edificio ubicado en calle Caronti 27 y dentro del ascensor amenazaron a la mujer, embarazada de 7 meses, a la vez que le pedían las llaves del departamento y el teléfono celular.

Mientras los sujetos apuntaban a la mujer con un arma de fuego, la víctima comenzó a pedir auxilio hasta que uno de ellos le tapó la boca, le pegaron en el abdomen y la damnificada logró huir del ascensor hasta llegar a las escaleras.

Los hombres se dieron a la fuga rompiendo el vidrio de la puerta del ingreso del edificio -que estaba con llave- y en la huida, Lemme se produjo un corte en una pierna, luego ambos se subieron a un Peugeot 208 y se retiraron del lugar.

A través de las tareas investigativas y los registros de cámaras se logró identificar a Lemme, quien fue reconocido por la víctima y finalmente detenido por su vinculación con el hecho.

El acusado fue condenado por el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada en grado de tentativa y daño.