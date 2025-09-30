Condenan a un hombre por abusar de la hija de su pareja en Tres Arroyos

La jueza Fabiana Elena Brandolín, integrante del Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos, condenó -en juicio abreviado- a un hombre a la pena de 10 años de prisión por haber abusado de la hija de su pareja en la localidad de Tres Arroyos.

Según la causa, investigada por la fiscala Natalia Ramos, los hechos ocurrieron en el transcurso del presente año y antes del 3 de marzo, cuando el hombre abuso de la pequeña de 4 años de edad a través de tocamientos y sometiéndola a distintas situaciones abusivas, aprovechándose de la corta edad de la niña, de su vulnerabilidad y su inmadurez sexual.

Los hechos se produjeron en el interior de la vivienda que la familia compartía, en distintas situaciones, cuando la mujer no se encontraba o estaba en otra habitación.

La niña le pudo contar a su mamá detalles de lo que el hombre le hacía, situación que más tarde repitió en Cámara Gesell y fue corroborada por el resto de las pruebas recabadas durante la investigación.

El imputado fue condenado por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.